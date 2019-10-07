Во вторник, 8 октября в Украину придет похолодание с ночными морозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ночь на вторник холоднее всего будет в Ивано-Франковской области, где столбики термометра опустятся до 2-4 градусов мороза.На остальной части правобережья в ночные часы ожидается о 0 до -3. На левобережье ночные морозы ожидаются в Черниговской, Киевской, Полтавской и Сумской областях.

Днем на всей территории Украины ожидается переменно облачная погода, температура воздуха составит от +8 до +12 градусов. Осадков синоптики не обещают.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики дали прогноз погоды на неделю в Киеве, обещают заморозки и резкое потепление до +21.

Также мы сообщали, что синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.