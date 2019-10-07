Премьер-министр Дании Метте Фредериксен расхохоталась сама и вызвала волну смеха в парламенте во время отчета о помощи цирковым животным.

Видеозапись заседания со смешливыми политиками появилась на YouTube-канале TV-Uploads 4 октября.

Глава правительства отчитывалась об итогах работы Кабинета министров. Кроме прочего она рассказала о новом законе, запрещающем выступление в цирке некоторых видов экзотических животных.

Фредериксен не смогла сдержать смех, говоря о покупке правительством четырех слонов у одного из цирков. Судя по ее рассказу, у одной слонихи был друг верблюд, и животные практически не разлучались. Поэтому правительство выкупило и его.

Видео: YouTube/ TV-Uploads

После этих слов премьер-министр зашлась смехом, который подхватили депутаты.

Затем Фредериксен поблагодарила крайне правых за поддержку покупки верблюда, хотя его кличка - распространенное среди мусульман имя Али.

Когда гогот в зале утих, парламентарии перешли к обсуждению других тем.

Напомним, на днях министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что наша страна как можно скорее должна полностью отказаться от цирков с животными.

Ранее "Страна" писала, что суд запретил одесскому цирку показывать номера с дикими животными.