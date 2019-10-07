Осколки "партии войны" в Украине и их информационные рупоры продолжают сеять ненависть и разжигают вражду в украинском обществе. Об этом говорится в заявлении партии Оппозиционная платформа-За жизнь по поводу призывов к физической расправе, пыткам и унижениям жителей Донбасса от Олега Радыка, ведущего программы "Большие переговоры".

"В последние годы в Украине стали нормой ограничения гражданских прав и унижение человеческого достоинства. Режим Порошенко, стремясь максимально затянуть мирное урегулирование в Донбассе, подпитывал и поощрял разжигание в украинском обществе межнациональных распрей и ксенофобии. В выступлениях народных депутатов, министров, представителей власти и их информационных наёмников постоянно допускалось публичное унижение украинских граждан и требования к расправе за инакомыслие", - говорится в заявлении.

Отмечается, что когда Украина начала путь к миру, осколки "партии войны" и их наемные пропагандисты всеми способами пытаются сорвать политическое урегулирование и не допустить гражданского примирения в стране. В ход идет политический шантаж, демарши подконтрольных местных советов, множатся радикальные человеконенавистнические призывы националистических идеологов и рупоров.

Призывы Олега Радыка, размещенные на персональной Faceвook-странице, избивать жителей Донбасса за "неправильные ответы", лишить их положенных социальных выплат и отправлять в концентрационные лагеря - вопиющий пример ксенофобии и разжигания межнациональной розни, считают в партии.

Оппозиционная платформа-За жизнь обращается в правоохранительные органы с требованием немедленно дать правовую оценку высказываниям этого пропагандиста, которые подпадают под Статью 161 КК Украины.

Считаем, что позиция власти в отношении идеологов ненависти — это тест на желание и способность привести страну к миру. Если президент и его политическая команда действительно хотят вернуть в страну мир, то борьба с радикализмом, а не с удушением независимых СМИ, должны стать для власти приоритетом.

Ранее мы писали, что ксенофобию в Украине повесят на "торпед" из Черкасс.

Также мы писали о том, что руководители еврейских организаций Украины выразили озабоченность ростом антисемитизма и ксенофобии.