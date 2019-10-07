В Печерском суде Киева 7 октября избирают меру пресечения экс-нардепу от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, который в январе 2016 года подстрелил жителя области Вячеслава Химикуса.

"Страна" недавно реконструировала эту историю. Пашинский схлестнулся с Химикусом в новогоднюю ночь на дороге. После ссоры он выстрелил мужчине в ногу из наградного пистолета.

Пашинский был одним из самых влиятельных депутатов предыдущего созыва Верховной Рады. Видимо, поэтому дело против него несколько раз останавливали - и даже признавали экс-нардепа потерпевшим.

Но на прошлой неделе бывшему "фронтовику" вручили подозрение. Госбюро расследований будет требовать ареста Пашинского.

"Страна" ведет репортаж из суда.

Прямая трансляция

16:14 Суд еще не начался.

16:10 В зале присутствует однопартиец Пашинского и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.