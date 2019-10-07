В сентябре 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, уменьшились на 2,6% до $21,438 млрд из-за значительных погашений по государственному долгу. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

"В целом за прошедший месяц правительство и Национальный банк выплатили за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $1 млрд 973,8 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $1 млрд 223,7 млн направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, $560,9 млн было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НБУ потратил $200 млн для сглаживания курса резко дешевеющей гривни.