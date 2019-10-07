Депутаты фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов предлагают ограничить употребление, реализацию и рекламу электронных сигарет и устройств для электрического нагрева табака наравне с обычными табачными изделиями. Соответствующий законопроект №2199 от 2 октября "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере оборота и употребления табачных изделий" обнародован на сайте парламента.

Документ вводит определения "электронные сигареты", "табачные изделия для электрического нагрева", "заправочный контейнер", "аэрозоль". Он предусматривает увеличение штрафов за продажу продукции с нарушением медицинских требований и предупреждений, касающихся табачных изделий, до 200-600 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас штраф составляет 30-100 нмд). Также предлагается повысить штраф за курение табачных изделий в запрещенных местах до 20-40 нмд (сейчас он составляет 3-10 нмд).

"Проект Закона разработан с целью уменьшения уровня употребления электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева и усиления ответственности за нарушение правил торговли табачными изделиями, выпуск в продажу продукции с нарушением требований, курение табачных изделий в запрещенных местах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта планируют применять в отношении электронных сигарет и устройств для нагрева табака те же меры по уменьшению их потребления и снижению их влияния на здоровье людей, что и для обычных сигарет. В частности, усиление административной ответственности, запрет рекламы и стимулирования продаж.

Напомним, в сентябре в США официально зарегистрировали первые смерти от электронных сигарет.

"Страна" рассказывала о случае, когда у мужчины взорвалась электронная сигарета.