Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал бывшему народному депутату Украины от БПП Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook в понедельник.

"4 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ по делу о завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним государственных закупок и применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Подозреваемый - народный депутат Украины VIII-ого созыва", - заявляет пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемому запрещается покидать жилье с 22:00 до 6:00. Кроме того, судья возложила на подозреваемого дополнительные обязанности: не оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован/проживает без разрешения детектива, прокурора или суда.

Также экс-нардепу необходимо воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают с 2015 года в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", АО "Укрзализныця" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Подозреваемый должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд/выезд в Украину.

Фото: facebook.com

Напомним, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" экс-народному депутату Валерию Ищенко, а также его финансовом советнике и экс-внештатном советнике главы Администрации президента Украины в 2015 - 2016 гг. Местонахождение двух последних лиц не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, общее количество участников преступления возросло до 10 человек.

Так, по версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Нардеп согласился оказать содействие своими финансовыми ресурсами и деловыми связями. Кроме того, к совершению преступления приобщился помощник нардепа, выполняя его поручения относительно финансов и консультируя других участников схемы.

Нардеп также обратился к экс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения побед на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

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