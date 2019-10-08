Во вторник, 8 октября, украинские юристы, нотариусы, судьи, прокуроры, адвокаты и следователи отмечают свой профессиональный праздник - День юриста. Это специалисты, которых отличает внимательность деталям и прикладные знания в области права и законодательства.

Традиции Дня юриста в Украине

Праздник в Украине отмечают с 1997 года. Дату выбрали в честь принятия в 1016 году первого правового кодекса Киевской Руси "Русская правда", автором является киевский князь Ярослав Мудрый. Свод правил состоял из 18 статей и предусматривал наказание за убийство, побои, порчу имущества, езду на чужом коне.

Символом сегодняшнего праздника является Фемида - богиня правосудия, которую часто изображают с завязанными глазами, в знак ее беспристрастия. Лозунг юристов - "Знать право, служить праву, защищать право".

Открытки и поздравления с Днем юриста

В День юриста всех друзей и знакомых, связанных с этой профессией, поздравляют с профессиональным днем. Предлагаем поздравления в прозе и стихах.

С днем юриста, любимый коллега, пусть покорятся все вершины, разрешатся самые запутанные дела, пусть тебя настигнет признание за все твои достижения.

Юристы, ваш труд особенный самый, в нем по делу и по сути много важных слов, пусть решения будут взвешенными и честными, в делах вершит справедливость, а клиенты будут счастливы.

С днем юриста поздравляем,

От души побед желаем!

Пусть знания и труд в почете будут на работе,

В семье - лишь счастье, удача, мир и забота.

Пусть на работе царит закон и порядок, в доме господствуют уют и гармония, а все мечты станут реальностью. Земных благ и огромного запаса жизненных сил и энергии, чтобы осуществит все задуманное.

Пусть все проблемы решаются легко,

Пусть закон будет во главе судьбоносных решений,

С днем юриста тебя, наш дорогой,

Не забывай жить яркой наполненной жизнью!

Пусть иногда профессия юриста не оставляет времени для себя,

Ты разреши себе побыть счастливым, Фемида требует строгости не всегда!

Ты наш главный знаток всех законов,

За советом к тебе мы идем!

С Днем юриста, дорогой коллега,

Пусть профессия тебя не подведет!

"Ты ж юрист, а это значит, должен все на свете знать".

Но таких стереотипов тебе от нас не услыхать.

Поздравляем за поддержку и за твой нелегкий труд

И хотим, сказать, коллега, ты реально очень крут.