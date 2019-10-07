Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал президент США Дональд Трамп.



"Курды сражались вместе с нами, но им выплачивались огромные деньги и предоставлялась техника для этого. Они воевали с Турцией в течением десятилетий... пришло время нам выйти из этих смехотворных бесконечных войн, многие из них ведутся между племенами, и вернуть наших солдат домой", - написал Трамп в Twitter.



Он добавил, что Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны разбираться с тем, что они будут делать с боевиками "Исламского государства".

Фото: twitter.com

Ранее мы сообщали, что Турция предупредила США и Россию, что начинает новую операцию против курдов в Сирии.

Также мы сообщали, что Турция готовится к военной операции в Сирии, на границу уже стянуты войска.