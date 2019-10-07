В парламенте зарегистрирован проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, регламент ВР и закон о статусе народного депутата, касающихся окончательного ограничения депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на представителей фракции "Слуга народа".

На брифинге в кулуарах Рады представитель "Слуги народа" и заместитель главы антикоррупционного комитета Галина Янченко рассказала, сколько подписей членов фракции стоит под проектом.

"Он (законопроект - Ред.) предусматривает изменения во все три закона, а не только в отдельные, например, в УПК, или в другой закон. И хочу вам сообщить, что под этим законопроектом подписались почти полсотни депутатов от фракции "Слуга народа", что свидетельствует о том, что, на самом деле политическая воля для окончательного снятия депутатской неприкосновенности есть", - сказала Янченко.

А суть документа раскрыл ее однопартиец Александр Качура.

"Согласно нашей концепции, привлечение к ответственности, например, вручение подозрения, проведение обыска, ограничение права на телефонную и иную корреспонденцию..., арест... - для этого у нас есть генеральный прокурор Украины. Он вносит в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. - Ред.)соответствующие заявления, он предоставляет уже санкции... и потом в суд апелляционной инстанции обращается для того, чтобы такое процессуальное действие провести", - пояснил Качура.

Нардеп от той же фракции, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сообщил, что парламент планирует принять эти изменения в законы в целом до 2020 года.

На сайте ВРУ информация о регистрации проекта пока не обнародована.

Напомним, 3 сентября Рада внесла изменения в Конституцию относительно ограничения депутатской неприкосновенности.

А 4 октября 4 октября парламент при повторном втором чтении принял законопроект, которым НАБУ и ГБР предоставляется автономное право на прослушку.