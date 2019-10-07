Наряд украинской певицей и ведущей "Танцев со звездами" Тины Кароль, в котором она была во время седьмого эфира шоу, был создан грузинским дизайнером David Koma.

Черный топ с оборками, расшитый крупными стразами, и длинная юбка с высоким разрезом до линии бедра идеально подчеркнули подтянутую фигуру певицы.

Любопытно, что точно такой же образ выбрала американская певица Сиара, в наряде от грузинского дизайнера летом текущего года она вела церемонию Humanitarian Awards.

Тина Кароль. Фото: Instagram/ tina_karol

Сиара. Фото: Instagram/ stylememaeve

Напомним, Тина Кароль порадовала фанов фото в черных трусиках и блестящем купальнике.

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