Украина всеми способами пытается затянуть выполнение договоренностей о разведении сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе. Об этом заявили представители т.н. "ДНР" и "ЛНР.

Как заявила представитель "ДНР" в контактной группе, глава "МИД" Наталья Никонорова, "сегодняшнее высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках "Петровское-Богдановка" и "Золотое", или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей.

По ее словам, на встрече в Минске 1 октября было оговорено и зафиксировано координаторами от ОБСЕ, что подготовка к разведению сил в районе Золотого и Петровского должна начаться 7 октября с передачи данных о местонахождении сил сторон конфликта.

"С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины. При этом украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках", - сказала Никонорова.

Она добавила, что таким образом Киев применяет тактику предыдущей власти "всеми способами затягивать исполнение своих обязательств по достигнутым в Минске договоренностям".

Также в "ЛНР" заявили, что "не видят препятствий для разведения войск у населенного пункта Золотое на Донбассе". По словам представителя "народной милиции ЛНР" Ивана Филипоненко, возобновление процесса реализации минских соглашений в части разведения сил и средств на участке остается возможным. Он также сообщил, что власти "ЛНР" передали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ всю необходимую информацию для разведения войск со стороны Луганска.

Филипоненко уточнил, что согласно утвержденному плану, представительство "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проводит мероприятия для обеспечения безопасного доступа на участок представителей ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за разведением сил в районе Золотого.

Напомним, сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия.

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