У Харькова 3 октября появился еще один город-побратим - это столица Белоруссии Минск. Соглашение о взаимном сотрудничестве между мегаполисами было подписано в Житомире, где проходил II Форум регионов Украины и Белоруссии под председательством президентов двух стран.

Минск стал 34-м городом-партнером и 22-м побратимом Харькова. Первая Столица Украины поддерживает дружеские связи и партнерские отношения с городами в 23 странах мира.

К побратимам Харькова относятся:

Белгород, Россия (с 18 октября 2001 года);

Болонья, Италия (с 5 августа 1966 года);

Брно, Чехия (с 12 апреля 2005 года);

Варна, Болгария (с 25 августа 1995 года);

Варшава, Польша (с 2 февраля 2011 года);

Газиантеп, Турция (с 15 апреля 2011 года);

Даугавпилс, Латвия (с 6 февраля 2006 года);

Каунас, Литва (с 23 апреля 2001 года);

Кутаиси, Грузия (с 23 августа 2005 года);

Лилль, Франция (с 1978 года);

Москва, Россия (с 22 марта 2001 года);

Нижний Новгород, Россия (с 14 декабря 2001 года);

Новосибирск, Россия (с 23 августа 2011 года);

Нюрнберг, Германия (с 7 июля 1999 года);

Познань, Польша (с 24 августа 1998 года);

Ришон-ле-Цион, Израиль (с 23 августа 2008 года);

Санкт-Петербург, Россия (с 23 марта 2003 года);

Тяньцзинь, Китай (с 14 июня 1993 года);

Цетине, Черногория (с 15 апреля 2011 года);

Цзинань, Китай (с 23 августа 2007 года);

Цинциннати, США (с 9 августа 1989 года).

Напомним, "Страна" подробно освещала ход ІІ Форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире.

Мы также рассказывали, что во время выступления на Форуме президент Лукашенко назвал Украину Россией.