В ночь на 7 октября на причале в селе Бурлачья Балка Одесской области горела яхта, принадлежащая депутату Таировской объединенной территориальной громады Всеволоду Шаевскому. Об этом сообщают очевидцы события в соцсети.

В ГСЧС также подтверждают информацию о пожаре, но не уточняют данные владельца судна. Сообщение о возгорании яхты спасатели получили 6 октября в 23:13. Уже в 23:56 огонь на площади 30 кв м был ликвидирован. Причину пожара и ущерб устанавливают. Происшествие обошлось без пострадавших и погибших.

Информацию о владельце вспыхнувшей яхты в соцсети сообщила Мария Творон. Она же и опубликовала фото с места пожара. По данным автора поста, парусный катер принадлежит депутату Всеволоду Шаевскому.

Фото: facebook.com

По данным СМИ, депутат Таировской ОТГ представляет интересы ж/м "Академгородок", а также является учредителем общественной организации "Громада Совиньона за права".

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