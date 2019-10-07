В Черновцах в областной детской клинической больнице скончались сиамские близнецы, появившиеся на свет в ночь на 28 сентября в городском роддоме №2. Об этом со ссылкой на сотрудников областного медицинского учреждения сообщает УНИАН.

У девочек была тяжелейшая патология строения: две головы, общее тело и одна пара рук и ног на двоих. По словам врачей, близнецы были первенцами у матери. Патологию развития плода у женщины обнаружили еще во время первого ультразвукового обследования. Матери предложили прервать беременность, но она отказалась.

После рождения близнецов мать ни разу их не навестила, а отец лишь приносил средства для ухода. Девочки скончались еще 5 октября, вечером. Стало известно, что в последние три дня жизни их состояние было крайне тяжелым.

Как отмечают СМИ, в Украине это не первый случай рождения сиамских близнецов. В 2002 году такие дети появились в Кировограде, они прожили две недели. А через 10 лет в Краматорске родились девочки, сросшиеся грудными клетками. Они умерли через 5 дней.

Ранее "Страна" писала, что британские врачи успешно разделили сиамских близнецов девочек, сросшихся черепами.

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