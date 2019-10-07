Сегодня Украина объявила о срыве разведения войск на Донбассе - в Петровском и Золотом.

Оно должно было начаться 7 октября - об этом договорились в Минске еще на прошлой неделе. Отвод ВСУ является программным пунктом Владимира Зеленского, и он его не раз повторял.

Тем более странно, что Киев решил внезапно отменить задуманное - аргументируя обстрелом, который прозошел несколько дней назад.

Казалось бы, тогда и нужно было заявлять о срыве разведения. Но это произошло лишь сегодня - на следующий день после того, как националисты и порохоботы устроили в центре Киева свой Майдан.

Они требовали не отводить войска от Петровского и Золотого. А представители добробатов пообещали занять позиции ВСУ, если армия их покинет.

Сегодняшний демарш Украины выглядит как исполнение требований улицы и националистов - а не достигнутых в Минске договоренностей. "Страна" разбиралась в том, почему срывается очередная попытка установить мир на Донбассе.

Заявление главы МИД

На пресс-конференции, которую Вадим Пристайко проводил с коллегой из Латвии, он заявил, что разведение войск сегодня не начнется.

"Сегодня должно было начаться разведение. Действительно об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое", - сказал министр.

Он напомнил, что по договоренностям разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов. То есть теперь надо ждать следующих 7 дней, во время которых "боевики должны доказать, что они настроены серьезно и готовы к дальнейшим шагам, таким как разведение".

В этом заявлении министра есть интересная нестыковка. Обстрел, по его словам, прозошел на обоих участках разведения "несколько дней назад".

То есть о том, что семидневный отсчет начинается заново, стало известно не сегодня. А значит, и разведение 7 октября, как и было запланировано в Минске, начаться не могло (по логике Пристайко).

Остается вопрос: почему Киев не заявил об этом официально сразу после нарушения перемирия? Перенос отвода войск - важная новость, и сообщать ее в день разведения - крайне странный поступок.

У которого есть только одно объяснение: обстрел изначально не собирались использовать как повод. А вспомнили о нем только после вчерашних событий в Киеве.

Майдан "желтых повязок"

Вчера националисты и сторонники Петра Порошенко провели в центре Киева вече под названием "Нет капитуляции".

Как несложно догадаться, протестовали они по поводу "формулы Штайнмайера", подписанной на днях в Минске. И против разведения войск в Петровском и Золотом 7 октября.

Причем разведение даже чаще проклиналось на Майдане, чем, собственно, "формула", суть которой не могли объяснить даже сами протестующие. А представители добровольческих батальонов пообещали свои силы не отводить и даже занять пустующие блиндажи ВСУ, если те отойдут назад.

В целом собрание оказалось не очень внушительным - от 5 до 10 тысяч активистов - которые, постояв на Майдане, прошлись маршем на Банковую. Там они кричали "Зелю геть!" и прочие обидные для президента вещи.

При этом со стороны Банковой внятной реакции на АнтиЗе-Майдан слышно не было (если не считать беспомощный троллинг Андрея Богдана). Не комментировали "слуги народа" и явно незаконный призыв добробатов не подчиняться приказу командования в ООС.

Было видно, что у Зеленского растеряны и не знают, что делать со Штайнмайер-майданом.

"Страна" еще вчера предполагала, что акция в Киеве может стать прологом к срыву разведения на Донбассе. Так и произошло. У Зеленского явно не готовы всерьез бодаться с радикалами. И хотят как минимум сбить волну протестов, которые повторятся 14 октября (их уже анонсировали националисты).

Однако сбивают эту волну "методом Порошенко" - ставят условие прекращения огня как предварительное для отвода войск. Хотя очевидно, что пока противники находятся на близком расстоянии, обстрелы будут всегда. И чтобы их закончить, нужно отводить войска.

При этом оппоненты Киева в Минской группе говорят, что условие "семь дней без войны" придумала Украина.

Россия молчит, сепаратисты критикуют

В Москве пока не комментируют отказа Украины от разведения войск. А в "ДНР" говорят, что в согласованном формате разведения нет обязательного условия по семи дням тишины.

По данным "республики", сегодня стороны должны были уведомить ОБСЕ о местонахождении своих позиций в Петровском и Золотом.

"С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того, чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиа-пространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения 7 дней тишины", - говорится в заялении сепаратистов.

По их словам, "украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках. Именно такой подход поддерживает в том числе и ОБСЕ".

Что на самом деле происходит на линии разведения

Если изучить отчеты ОБСЕ за последние несколько дней, то ничего экстраординарного в зоне потенциального разведения не происходило.

3 октября кто-то в 5 утра обстрелял из автомата школу в Золотом-5 (территория "ЛНР"). Днем ранее миссия зафиксировала около 19 снарядов, выпущенных в сторону юго-востока и 38 – к юго-западу.

За несколько дней до этого ОБСЕ обнаружила новую траншею ВСУ, которую выкопали в 300 метрах от линии столкновения.

В остальном фиксировались одиночные минометные обстрелы, перестрелка из автоматического оружия и периодически летящие в разные стороны снаряды.

О жертвах и разрушениях в отчете ОБСЕ ничего не говорилось. Поэтому какой именно обстрел имеет в виду Пристайко – непонятно.

Хотя серьезность озвученной им претензии требует явно большей конкретики.

В целом отчеты ОБСЕ не пестрят за эти дни вообще ничем серьезным. То есть повод отложить разведение был явно высосан из пальца.

Когда начнется разведение войск

Очевидно, что у Зеленского пока будут наблюдать за акциями протеста и работать с их организаторами. А до тех пор, скорее всего, будут тянуть время.

Ближайшая контрольная точка, как уже упоминалось - это протесты, запланированные на 14 октября, День защитника Украины и УПА.

Если они покажут растущую динамику по количеству людей или радикализацию протеста (столкновения с полицией), то скорее всего Киев будет и дальше фиксировать обстрелы на участках разведения и отодвигать его на новые и новые семь дней.

Учитывая, что само разведение длится около месяца, то вполне реально, что такими темпами оно может не произойти и до Нового года.

А значит и встреча с Путиным в Нормандском формате будет отложена на неопределенный срок (разведение войск - последнее условие Москвы для саммита "четверки").

Впрочем, в самой России пока нет негативных комментариев относительно сегодняшней задержки. Не исключено, что там понимают щекотливость положения Зеленского. Относя заявления Пристайко к мерам по успокоению разгоряченных "патриотов".

Тем более, что МИД за разведение войск не отвечает. А представительство Украины в Минске официальных заявлений на этот счет еще не делало. Как и Офис президента (напомним, именно Зеленский от имени Украины заявил, что 7 октября стартует отвод ВСУ).

Минобороны же сегодня вообще заявило о том, что население Петровского и Золотого только за разведение сил. Этот аргумент бы не стали приводить, если бы решили просто слить идею.

Тональность реакции сепаратистов также не является слишком жесткой - она скорее всего дежурная. И явно не тянет на ноту по поводу провала переговоров.

Итак, насколько действительно затянется процесс разведения - будет понятно скорее всего после понедельника 14 октября.

Подробнее о связи Штайнмайер-майдана и срыва мирных процессов на Донбассе - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".