Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении. Об этом заявила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Отмечается, что свое решение суд вынес в понедельник, 7 октября, согласившись с позицией прокурора САП. Причина - признание неконституционной нормы Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В прокуратуре напомнили, что Гаврилова продолжает обвиняться в умышленном недостоверным декларировании (ст.366-1 Уголовного кодекса).

Фото: facebook.com

Напомним, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен. Но ей избрали личное обязательство на 60 суток.

По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы. После этого чиновница заявила, что "золото есть у каждого украинца".

Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн.) и 2016 года (более 4,67 млн грн.).

Гаврилова указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве - 1, 06 млн грн. вместо фактических почти 2, 74 млн грн.

Также не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены и, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", указанное имущество должно было быть отражено в ежегодной декларации.

Напомним также, что Апелляционный суд тогда не стал отстранять ее от должности.