В понедельник, 7 октября, в Киеве выпал первый снег. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Утром в столице температура воздуха держалась на уровне нуля, что и спровоцировало выпадание небольшого снега. На земле он не задерживается, но в воздухе отчетливо можно разглядеть небольшие снежинки.

Видео: Facebook/ Ксения Тартынская

У Києві випав сніг — сьогодні зранку у столиці була нульова температура pic.twitter.com/jjr7uJXCnu — hromadske (@HromadskeUA) October 7, 2019

Видео: Twitter/ HromadskeUA

Напомним, настоящий первый снег в Украине выпал днем ранее - 6 октября. В Карпатах снегом накрыло горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец и другие.

Между тем, синоптик пообещала украинцам постепенное потепление со среды и до +20 в воскресенье.