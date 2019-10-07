Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет определенное влияние в так называемых республиках Донбасса, но гарантировать отвод войск не может. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Москва не может поручиться за вывод войск, потому что не является стороной конфликта.

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта. Кремль не является стороной конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли российская сторона гарантировать отвод войск от линии соприкосновения.

Пресс-секретарь Путина обратил особое внимание на то, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий".

"Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех лидеров, чтобы все эти мероприятия выполнялись", - заключил он.

Напомним, вооруженные силы Украины и т.н. республик Донбасса должны были сегодня начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако из-за демарша националистов его отсрочили минимум на неделю.

Как ранее писала "Страна", о начале разведения войск в Петровском и Золотом 1 октября на переговорах в Минске условилась Трехсторонняя контактная группа.