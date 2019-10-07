Генпрокуратура еще в 2017 году закрыла дело по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов при выдаче специальных разрешений на пользование недрами группе компаний Burisma под предлогом якобы "неэффективного расследования", которое вели детективами НАБУ.

Об этом пишут "Украинские Новости".

В постановлении о закрытии уголовного производства уточняется, что дело расследовалось с июня 2015 года по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. В ходе досудебного расследования были допрошены в качестве свидетелей руководители предприятий, которым были выданы разрешения на пользование недрами,а также члены комиссий, которые принимали решения о выдаче спецразрешений.

В своих показаниях свидетели сообщили, что экс-министр экологии Николай Злочевский или другие лица Минэкологии не вмешивались в процедуру выдачи разрешений на пользование недрами. Сам Злочевский не был допрошен из-за его отсутствия в Украине, а местонахождение его не было известно следствию.

"Также изучением состояния досудебного расследования установлено, что на протяжении 9 месяцев досудебного расследования детективами (НАБУ) никаких следственных действий не проведено. Несмотря на неоднократные указания прокурора о необходимости своевременного принятия законного и обоснованного решения, наряду с недопустимостью лишнего промедления в досудебном расследовании, следователем не получены доказательства, которые бы свидетельствовали о наличии состава уголовного правонарушения по части 2 ст. 364 УК, и фактически исчерпаны процессуальные возможности получения таких доказательств в дальнейшем", - отмечается в постановлении.

В связи с указанными обстоятельствами дело было закрыто прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры.

Скриншоты: ukranews.com

Напомним, в мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited. Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Также мы писали, что Генпрокуратура пересматривает 15 дел, в которых могут фигурировать сын Байдена и Burisma.

Кроме того, сообщалось, что НАБУ еще прошлым летом возобновило дело против компании Burisma, в которой работал сын Байдена.