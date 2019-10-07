Подольский райсуд Киеваоставил без рассмотрения совместный иск мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира о защите чести и достоинства, который они подали против телеканала 1+1. Об этом на своей странице в соцсети написал столичный градоначальник.

"Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит ?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1+1, по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали из-за грязной лжи и манипуляций, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей", - говорится в сообщении.

Виталий Кличко обвинил суд в уклонении от выполнения своих функций. Также он заявил, что сдаваться не собирается и анонсировал подачу новых исков.

"И как такое может быть в правовом государстве, когда граждане обращаются в суд, а суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того, как судья сначала пытается взять самоотвод по делу. Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете!" - написал в соцсети Кличко-старший.

Напомним, в конце июля 2019 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что против него и брата развернута масштабная кампания по дискредитации, которую организовали представители новой власти и соратники Виктора Януковича. В связи с этим они подали иск в суд на телеканал 1+1, который братьев "поливает грязью".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Кличко прокатил Тома Круза на вертолете над Киевом.

Также мы сообщали, что Кличко подал в суд на Богдана, Кабмин и Гончарука из-за решения о его увольнении с поста главы КГГА.