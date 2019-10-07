Кинокомпания Warner Bros. планирует выпустить сразу две новые "Матрицы". Об этом сообщил в Twitter Зак Пенн, сценарист одной из намеченных картин.

"Люди продолжают спрашивать, поэтому объясняю: Warner Bros. работает над двумя разными "Матрицами". Я написал сценарий для той, где события разворачиваются раньше, чем в других фильмах франшизы. Лана Вачовски выступит режиссером сиквела. Я над ним не работаю, но горю желанием увидеть. Оба проекта - не перезапуски", - написал сценарист в посте.

Фото: twitter.com

Еще в 2017 году стало известно, что кинокомпания планирует снять новый фильм в дополнение к оригинальной трилогии "Матрица". Именно над ней работает Зак Пенн. По его словам, это будет не ремейк и не перезапуск, а приквел, действия которого будут разворачиваться до событий выпущенных фильмов.

В то же время в августе было официально объявлено, что Warner Bros. работает над фильмом "Матрица 4". Тогда же сообщалось, что сценарий для ленты пишет Лана Вачовски со своей сестрой, а к своим ролям Нео и Тринити вернутся соответственно Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Когда новые фильмы появятся в прокате, пока не сообщается.

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