Президент Украины Владимир Зеленский назначил 20 судей в местные общие суды. Соответствующий указ о кадровых назначениях под номером 735/2019 появился на сайте главы государства 7 октября.

На должности судей назначены новые кандидатуры в 13 областях и Киеве:

в Погребищенский райсуд Винницкой области - Антон Бойко;

в Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области - Валерий Вергелес;

в Луцкий горрайонный суд Волынской области - Вячеслав Покидюк;

в Пятихатский райсуд Днепропетровской области - Юлия Фирса;

в Житомирский райсуд Житомирской области - Максим Буткевич;

в Олевский райсуд Житомирской области - Любомир Винар;

в Радомышльский райсуд Житомирской области - Наталья Сиренко;

в Хортицкий райсуд города Запорожья - Наталья Мурашова;

в Лисичанский горсуд Луганской области - Юлия Калмыкова;

в Червоноградский горсуд Львовской области - Дмитрий Рудаков;

в Яворивский райсуд Львовской области - Наталья Швед;

в Братский райсуд Николаевской области - Инна Скарницкая;

в Красноокнянский райсуд Одесской области - Елена Бурдинюк;

в Заричненский райсуд Ровенской области - Руслан Снитчук;

в Балаклейский райсуд Харьковской области - Юрий Феленко;

в Харьковский райсуд Харьковской области - Ирина Березовская;

в Чернобаевский райсуд Черкасской области - Ирина Кваша и Василий Левченко;

в Бахмачском райсуде Черниговской области - Наталья Лобода;

в Оболонский райсуд города Киева - Инна Белоконная.

Как сообщала "Страна", сегодня Зеленский сделал еще два назначения: ввел Наблюдательный совета "Укроборонпрома" директора "Укрпочты" и своего помощника по внешнеполитическим вопросам.

Также президент поручил Кабмину упростить въезд и выезд и перемещение товаров в ОРДЛО.