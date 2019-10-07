Зеленский назначил 20 судей в местные общие суды
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 20 судей в местные общие суды. Соответствующий указ о кадровых назначениях под номером 735/2019 появился на сайте главы государства 7 октября.
На должности судей назначены новые кандидатуры в 13 областях и Киеве:
- в Погребищенский райсуд Винницкой области - Антон Бойко;
- в Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области - Валерий Вергелес;
- в Луцкий горрайонный суд Волынской области - Вячеслав Покидюк;
- в Пятихатский райсуд Днепропетровской области - Юлия Фирса;
- в Житомирский райсуд Житомирской области - Максим Буткевич;
- в Олевский райсуд Житомирской области - Любомир Винар;
- в Радомышльский райсуд Житомирской области - Наталья Сиренко;
- в Хортицкий райсуд города Запорожья - Наталья Мурашова;
- в Лисичанский горсуд Луганской области - Юлия Калмыкова;
- в Червоноградский горсуд Львовской области - Дмитрий Рудаков;
- в Яворивский райсуд Львовской области - Наталья Швед;
- в Братский райсуд Николаевской области - Инна Скарницкая;
- в Красноокнянский райсуд Одесской области - Елена Бурдинюк;
- в Заричненский райсуд Ровенской области - Руслан Снитчук;
- в Балаклейский райсуд Харьковской области - Юрий Феленко;
- в Харьковский райсуд Харьковской области - Ирина Березовская;
- в Чернобаевский райсуд Черкасской области - Ирина Кваша и Василий Левченко;
- в Бахмачском райсуде Черниговской области - Наталья Лобода;
- в Оболонский райсуд города Киева - Инна Белоконная.
Как сообщала "Страна", сегодня Зеленский сделал еще два назначения: ввел Наблюдательный совета "Укроборонпрома" директора "Укрпочты" и своего помощника по внешнеполитическим вопросам.
Также президент поручил Кабмину упростить въезд и выезд и перемещение товаров в ОРДЛО.
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