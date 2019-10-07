Президент Украины Владимир Зеленский назначил 20 судей в местные общие суды. Соответствующий указ о кадровых назначениях под номером 735/2019 появился на сайте главы государства 7 октября.

На должности судей назначены новые кандидатуры в 13 областях и Киеве:

  • в Погребищенский райсуд Винницкой области - Антон Бойко;
  • в Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области - Валерий Вергелес;
  • в Луцкий горрайонный суд Волынской области - Вячеслав Покидюк;
  • в Пятихатский райсуд Днепропетровской области - Юлия Фирса;
  • в Житомирский райсуд Житомирской области - Максим Буткевич;
  • в Олевский райсуд Житомирской области - Любомир Винар;
  • в Радомышльский райсуд Житомирской области - Наталья Сиренко;
  • в Хортицкий райсуд города Запорожья - Наталья Мурашова;
  • в Лисичанский горсуд Луганской области - Юлия Калмыкова;
  • в Червоноградский горсуд Львовской области - Дмитрий Рудаков;
  • в Яворивский райсуд Львовской области - Наталья Швед;
  • в Братский райсуд Николаевской области - Инна Скарницкая;
  • в Красноокнянский райсуд Одесской области - Елена Бурдинюк;
  • в Заричненский райсуд Ровенской области - Руслан Снитчук;
  • в Балаклейский райсуд Харьковской области - Юрий Феленко;
  • в Харьковский райсуд Харьковской области - Ирина Березовская;
  • в Чернобаевский райсуд Черкасской области - Ирина Кваша и Василий Левченко;
  • в Бахмачском райсуде Черниговской области - Наталья Лобода;
  • в Оболонский райсуд города Киева - Инна Белоконная.

Как сообщала "Страна", сегодня Зеленский сделал еще два назначения: ввел Наблюдательный совета "Укроборонпрома" директора "Укрпочты" и своего помощника по внешнеполитическим вопросам.

Также президент поручил Кабмину упростить въезд и выезд и перемещение товаров в ОРДЛО.

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