В Украине хотят ввести новый налог, который будет взиматься при проведении валютообменных операций в наличной форме. Об этом пишет UBR.

Законопроект №2208, который предлагает обложить налогом в 1% все валютообменные операции в наличной форме, 3 октября зарегистрировал в Верховной Раде нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

По его мнению, собранные средства нужно направлять на развитие молодежного спорта. В пояснительной записке Дубинский обращает внимание, что в скандинавских странах уровень вовлеченности детей в различные спортивные мероприятия и секции достигает 85%. При этом, согласно профильной правительственной программе, к 2020 году в нашей стране это показатель должен достичь всего 13%.

Одной из причин такой статистики автор считает скудные бюджетные ассигнования. В 2019 году на спорт в казне выделили 3,7 млрд грн. Из которых только 23% направляются на развитие.

Новый сбор, по мнению нардепа, поможет исправить такое положение дел. Кроме того, он будет стимулировать людей отказываться от наличных. Поскольку налог, согласно его задумке, не будет применяться к безналичным операциям.

Напомним, Верховная Рада ввела один счет для уплаты налогов и единого социального взноса.

Также мы писали, что налоговики затребовали у украинских банков данные о счетах всех их клиентов.