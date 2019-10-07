Реализацию договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией. Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

Он считает, что украинские власти должны быть реалистами и четко осознавать, что Россия все равно будет пытаться мешать развиию Украины.

"Останется Крым. Агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - сказал Кулеба.

По его мнению, стратегической целью России является "разворот Украины". Политик заверил, что Киев все равно продолжит курс на евроинтеграцию и сближение страны с НАТО.

"Это как ваши конкуренты, их цель - задавить вас на рынке. Но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить: "Окей, задавили, так задавили". Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные", - добавил Кулеба.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поручил Кабмину упростить въезд/выезд и перемещение товаров в ОРДЛО.

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