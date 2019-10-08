История банковского дела в Украине заполнена яркими личностями, о которых решил вспомнить МТБ БАНК и создать в их честь ряд мини-скульптур.

В прошлом году в Одессе, на углу Дерибасовской и Ришельевской появилась мини-скульптура веселого банкирчика, сидящего на скамейке у отделения МТБ БАНКа. Эту скульптуру по заказу банка изваял известный одесский скульптор Олег Новаев в память об известном одесском банкире Озиасе Хаисе начала 20 века, банкирский дом которого находился как раз в здании, в котором сегодня работает отделение МТБ БАНКа. Озиас Савельевич Хаис был достаточно примечательной личностью – кроме того, что он был гласным одесской городской думы, попечителем различных благотворительных заведений и школ, он фактически являлся гарантом котировок одесской биржи.

Надо сказать, что в Одессе в начале прошлого века биржа активно работала - собрания происходили по вторникам и пятницам с половины третьего до половины четвертого пополудни. Нередко на собраниях присутствовали одни лишь маклеры, объявлявшие цены на основании телеграмм, полученных из Берлина и Петербурга. А объявляемые котировки государственных и частных бумаг тщательно проверялись авторитетными одесскими банкирами, как правило, именно Озиасом Хаисом, по инициативе которого в прессе публиковались валютные курсы основных европейских бирж. Озиас Савельевич Хаис, основавший свою банкирскую контору в 1870 г., относился к кругу крупных одесских финансистов, длительное время он был членом биржевого комитета и его казначеем. Мини-скульптура банкирчика в память о Хаисе быстро стала туристической достопримечательностью Одессы. Даже появилась легенда о том, что если потереть кошелек, то в скором времени можно ожидать прибыли. И, судя по блеску кошелька, примета работает!

Продолжая традицию, основанную в прошлом году, в этом МТБ БАНК установил нового банкирчика, возле своего отделения в Полтаве. На сей раз Олег Новаев создал мини-скульптуру в память о Сергее Степановиче Хрулеве, председателе правления Полтавского земельного банка в начале прошлого века. В день десятилетия нахождения на этой должности Сергей Хрулев пожертвовал тысячу рублей в пользу служащих банка и на эти деньги его подчиненные учредили стипендию для учениц Полтавской Мариинской женской гимназии. А акционеры Полтавского земельного банка, в ознаменование его деятельности, ассигновали 60 тысяч рублей на создание школы его имени. На содержание этой школы немало собственных средств пожертвовал и сам Сергей Степанович.