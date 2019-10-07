Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые замены в составе Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ под номером 734/2019 опубликован на сайте главы государства 7 октября.

Согласно решению Зеленского, членами Наблюдательного совета "Укроборонпрома" стали генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак.

Тем же указом президент прекратил полномочия члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома", народного депутата Давида Арахамии.

Кадровые перестановки, как сказано в документе, осуществлены в соответствии со статьей 5 Закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе".

Как сообщала "Страна", 18 сентября в СМИ появилась информация, что Смилянского рассматривают как возможного главу "Укрзализныци".

Ранее мы писали, что "Укроборонпром" объявил отбор кандидатов на должности генеральных директоров госпредприятий "Научно-производственный комплекс газотурбиностроения "Зоря-Машпроект" (Николаев) и "Завод им. Малышева" (Харьков).