Детский парк развлечений Happy Kid`s Park площадью 2800 кв. метров открылся 6 октября в киевском ТРЦ Dream Town. Об этом рассказали в администрации Happy Kid`s Park.

Там говорят, что могут предложить развлечения для детей любого возраста: от совсем маленьких до 15 лет включительно. Среди развлечений: лабиринт, интерактивная комната, скалодром, ниндзя-парк, зона для творчества и развития и зона отдыха.

Также в Happy Kid`s Park есть большой детский фуд-корт и отдельные комнаты для праздников и дней рождения. Дизайны комнат позволяют провести праздник в девяти разных стилях:

Minecraft

Marvel

Куклы LOL

Принцессы Disney

Fortnite

Щенячий патруль

Комната YouTube, Instagram и Facebook

Ледяное сердце

Свинка Пеппа

"У нас грандиозная батутная арена, ее обязательно стоит посетить детям разного возраста. Также стоит обратить внимание на лабиринт, горку Spider-Man - для детей от шести лет. Самым маленьким понравится зона с мягкими игрушками, которая находится рядом с лабиринтом", - рассказала администратор парка Аня Курдибан.

Первым большим праздником Happy Kid`s Park стало открытие парка в воскресенье, 6 октября. В программе было множество мастер-классов для детей, праздничный аквагрим, научное шоу от Madshow team и метафановая дискотека.

Happy Kid`s Park расположен в ТРЦ Dream Town, 1 часть, Оболонский проспект, 1Б, 3 этаж, атриум "Франция".

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