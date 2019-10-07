Батутная арена и 9 видов комнат для праздников. В столичном Dream Town открылся гигантский детский парк развлечений
Детский парк развлечений Happy Kid`s Park площадью 2800 кв. метров открылся 6 октября в киевском ТРЦ Dream Town. Об этом рассказали в администрации Happy Kid`s Park.
Там говорят, что могут предложить развлечения для детей любого возраста: от совсем маленьких до 15 лет включительно. Среди развлечений: лабиринт, интерактивная комната, скалодром, ниндзя-парк, зона для творчества и развития и зона отдыха.
Также в Happy Kid`s Park есть большой детский фуд-корт и отдельные комнаты для праздников и дней рождения. Дизайны комнат позволяют провести праздник в девяти разных стилях:
- Minecraft
- Marvel
- Куклы LOL
- Принцессы Disney
- Fortnite
- Щенячий патруль
- Комната YouTube, Instagram и Facebook
- Ледяное сердце
- Свинка Пеппа
"У нас грандиозная батутная арена, ее обязательно стоит посетить детям разного возраста. Также стоит обратить внимание на лабиринт, горку Spider-Man - для детей от шести лет. Самым маленьким понравится зона с мягкими игрушками, которая находится рядом с лабиринтом", - рассказала администратор парка Аня Курдибан.
Первым большим праздником Happy Kid`s Park стало открытие парка в воскресенье, 6 октября. В программе было множество мастер-классов для детей, праздничный аквагрим, научное шоу от Madshow team и метафановая дискотека.
Happy Kid`s Park расположен в ТРЦ Dream Town, 1 часть, Оболонский проспект, 1Б, 3 этаж, атриум "Франция".
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