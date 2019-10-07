Слушание в Окружном административном суде Киева 7 октября по делу о восстановлении на должности экс-главы Конституционного суда Святослава Шевчука завершилось вынесением постановления о назначении рассмотрения дела по сути на пятницу, 11 октября.

Слушание началось с подготовительной части, на которой стороны процесса подавали различные ходатайства. В итоге суд постановил окончить подготовительное заседание и назначить рассмотрение дела по сути на пятницу. Рассмотрение назначено на 10:30.

Ранее мы освещали ход заседания в Окружном админсуде столицы по поводу дела бывшего судьи КС.

Шевчук пытается восстановиться на должности главы Конституционного суда, с которого сняли мантию в середине мая 2019 года. "Страна" подробно рассказывала об этом событии.

Также мы писали, что в июле Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по увольнению Шевчука.