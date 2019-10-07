В Рубежном суд оправдал военнослужащего ВСУ, который летом 2017 года убил сослуживца. Об этом пишут "Украинские Новости".

Инцидент произошел в городе Счастье Луганской области 25 июня 2017 года. Солдат 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Мирослав Андрияш заступил со своим сослуживцем, младшим сержантом, на дежурство на крыше ТЭС в Счастье. Там они стали распивать пиво и водку, а около 02:00 между сослуживцами произошла ссора, а затем драка.

По данным обвинения, Андрияш в ходе ссоры взял кусок арматуры, ударил оппонента по затылку и проломил ему голову. После этого он решил инсценировать самоубийство сослуживца. Он выстрелил из своего автомата Калашникова в пол рядом с трупом, положил оружие у его головы и позвонил дежурному, сообщив, что стал свидетелем суицида.

Прибывшие на место происшествия правоохранители не поверили в версию самоубийства и заподозрили Андрияша в убийстве сослуживца. Обвиняемый во время следственного эксперимента заявил, что только толкнул младшего сержанта и тот сам ударился головой о кран, расположенный на крыше ТЭС.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила из-за черепно-мозговой травмы в результате удара тупым предметом по затылку. Экспертиза также опровергла доводы обвиняемого о характере повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

На суде Андрияш заявил, что не виновен и отказался от дачи показаний. А 30 сентября 2019 года суд все же решил оправдать обвиняемого.

Суд усмотрел нарушение процессуальных норм правоохранителями при сборе доказательств вины подсудимого, в частности, следственные действия проводились без участия адвоката. Кроме того, осмотр места преступления проводился без санкции суда. Учитывая это, суд признал недопустимыми все доказательства стороны обвинения и оправдал обвиняемого Андрияша, освободив его из-под ареста.

Напомним, суд определил меру пресечения для морпеха, убившего сослуживца под Одессой.

Также мы писали, что под Киевом невнимательному солдату, убившему своего сослуживца, дали два года тюрьмы.

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