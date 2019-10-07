Президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поисковые работы членов экипажа судна Bourbon Rhode, которое потерпело крушение из-за шторма. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, удалось спасти очень мало. Мы знаем о подтвержденной гибели некоторых из них. Продолжаются поисковые работы. Президент Украины обратился к президенту Макрону продолжить поиски, на сколько это возможно, хотя надежды на то, что мы найдем с каждым днём все меньше", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник.

Напомним, судно Bourbon Rhode исчезло во время шторма 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Среди членов экипажа - граждане Украины. Поисковую операцию проводит MRCC.

28 сентября спикер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что спасены три члена экипажа Bourbon Rhode, в том числе двое украинцев. 4 октября, поиски пропавших моряков прекратили, хотя 7 человек, которым якобы удалось спастись на плоту, еще не найдены.

Ранее "Страна" писала о том, что в Херсоне загорелось судно, стоящее на ремонте.

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