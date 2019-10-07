Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету министров страны безотлагательно отремонтировать автомобильные дороги общего пользования государственного значения в Луганской области на двух участках. Об этом говорится в тексте указа № 738/2019, опубликованном на сайте президента Украины в понедельник.

"Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по: обеспечению улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк – Новоайдар", - сообщается в указе.

Данный указ Зеленский издал "с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская" и других контрольных пунктов въезда/выезда".

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