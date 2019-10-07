Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что не держится за свою должность, так как уверена, что всегда найдет себе работу. Об этом она сказала в комментарии программе "Светская жизнь".

Разговор об увольнении зашел в связи со скандалом, когда Мендель отталкивала от президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Богдана журналиста программы "Схемы" Сергея Андрушко. После этого пресс-секретаря главы государства обвинили в непрофессионализме и даже потребовали ее увольнения.

"... Я не держусь за должность, потому что я уверена, что всегда найду работу", - сказала в связи с этим Юлия Мендель.

Она добавила, что, по ее мнению, не делала ничего ужасного, а журналист сам толкался, чтобы пройти к Богдану и Зеленскому.

"Во-первых, я не считаю, что сделала что-то критичное. Во-вторых, журналист сам бросался, и вы не увидите ни в одной цивилизованной стране такого. Когда мне говорят, что я его толкала, то, извините, я могла просто упасть под ним, если бы я не отталкивалась ... И я не то чтобы отталкивалась, я просто оказывала сопротивление, насколько это было возможно ", - сказала Мендель.

Напомним, после инцидента с журналистом Мендель пожаловалась на травлю, буллинг и харрасмент.

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