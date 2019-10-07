В эту пятницу, 11 октября, сборная Украины проведет в Харькове важнейший матч отбора на Евро-2020 против команды Литвы. В случае успеха, наши парни почти на 100% гарантируют себе выход из группы. Поэтому вполне понятен и оправдан тот ажиотаж который царит вокруг этого поединка.

В сети уже набирает флешмоб #Усінастадіон и как передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) перед началом матча на ОСК "Металлист" перед болельщиками выступит звезда украинского шоу-бизнеса Dzidzio.

Фото: ffu.ua

По словам артиста, он лично приедет в Харьков на матч с Литвой, где будет не только болеть, но и петь.

"Наша сборная по футболу проведет два решающих матча - 11 октября в Харькове и 14 октября в Киеве. И не думайте, что поединок с Литвой менее важен, чем с Португалией. Я так не думаю. Я еду лично поддерживать украинскую команду Андрея Шевченко, в Харькове на стадионе. Буду не только болеть, но и спою пару песен. Все на стадион!", - заявил певец в сети.

Выступление Dzidzio станет частью масштабной шоу-программы, которая ждет всех, кто придет болеть за главную команду Украины в Харькове 11 октября. Поэтому всех болельщиков просят приходить на стадион заблаговременно.

Расписание футбольного вечера 11 октября на ОСК "Металлист"

19.30 - открытие входа на стадион.

20.20 - начало шоу-программы к матчу.

21.00 - выход сборной Украины на тренировку.

21.45 - начало матча.