8 октября православные отмечают именины Сергеев, у них сегодня День ангела. Это не единственные именины для обладателей этого имени, похожие даты в церковном календаре есть в апреле, июне, июле, сентябре. Сегодняшний праздник посвящен памяти Сергия Радонежского, который также считается покровителем тех, кто учится.

Что означает имя Сергей

Имя Сергей с древнеримского означает "слуга Бога", высокочтимый и знатный. Обладателю имени приписывают коммуникабельность и открытость. Зачастую Сережи бывают заботливыми мужьями, веселыми друзьями и ответственными работниками. Отличаются изобретательностью и страстью распутывать трудновыполнимые задачи. Могут увидеть всю проблему целиком.

Многое в жизни Сергея зависит от умения переживать ошибки и разлуку с близкими. Источником хорошего настроения для него являются отношения с женщинами. В жизни большинство Сергеев домоседы.

При этом Сергеям могут быть присущи такие негативные черты характера, как раздражительность, принципиальность, чрезвычайная чувствительность и даже некоторое позерство - желание показать себя. Он может не показать обиду и затаить ее внутри. Вместе с этим Сергеи весьма ранимы, не могут пройти мимо униженного или оскорбленного человека, нуждающегося в помощи.

Его избранница должна обладать выдержкой, разделять его жизненные взгляды и быть женственной.

Среди Сергеев много актеров и писателей, научных работников и руководителей. Их привлекает работа, где нужны творческий подход и талант.

Каких Сергеев сегодня вспоминает церковь

На церковном календаре - День памяти Сергия Радонежского. Преподобный жил в 14 веке, его родиной его был Ростов. Его рождение предшествовало предзнаменование - во время литургии в храме ребенок начал кричать во чреве матери. Родившегося сына назвали Варфоломей. Учился он с трудом, наука ему не давалась. Но однажды мальчик встретил таинственного старца и попросил помолиться за него, чтобы он лучше осваивал грамоту. Старец сказал, что с этого дня все изменится и мальчик будет знать грамоту лучше своих сверстников. Так и случилось.

Маленький Варфоломей отличался набожностью и аскезой. В 12 лет стал поститься строгим постом, в среду и в пятницу ничего не ел, а в остальные дни - только хлеб и воду; по ночам часто бодрствовал и молился.

Отец Варфоломея обеднел и семья перебралась в Радонеж. Юноша хотел постричься в монахи, но его семья возражала. После смерти он отдал свою часть наследства братьям, стал монахом, получив имя Сергий и вместе с братом Стефаном стал отшельником, обустроив келью в лесу. Стефан не выдержал суровой жизни в лесу и покинул брата. Тот остался, а через время рядом начали селиться его ученики. В последствии на этом месте была основана Троице-Сергиева лавра, которая превратилась в один из центров религиозной и духовной жизни.

Считается, что преподобный Сергий Радонежский за свою жизнь сотворил много чудес, исцелял больных , он примирял враждующих князей. Перед Куликовской битвой к нему за благословением пришел князь Дмитрий Донской. Преподобный смог предсказать свою смерть - 8 октября. Он завещал быть добрыми, смиренными, не желать зла, усмирять тело и сохранять чистоту духа, воздерживаться в пище и питии, иметь усердие к труду, искреннюю любовь и гостеприимное отношение к странникам.

Открытки и поздравления

Дорогой Сережа, поздравляем тебя с именинами. Желаем быть стойким и смелым, управлять своими планами и всегда держать курс. Пусть желания исполняются, несмотря на непогоду и подчас штормовое море жизни.

Сережка, с Днем имени, дорогой друг!

Пусть удача с тобой рядом будет всегда,

Любовь и счастья - на долгие годы.

Улыбкой ты радуй нас и тогда обойдут стороной все невзгоды.

С именинами, наш самый светлый и любимый человек! Не спеши взрослеть, мудрость приходит лишь со временем, в череде ошибок и неудач. Пусть ангел будет рядом, пусть оберегает в сложный момент и подсказывает правильный путь.

С Днем ангела, Серега, пусть рядом с тобой всегда будут надежные и преданные люди. По жизни пусть везет, в труде - сопутствует успех и признание.

Желаем покорить любую вершину. Не теряй себя, будь настойчивым на пути к цели. Пусть тебя любят друзья и уважают враги. Живи красиво, оставайся таким же оптимистом!

Сереженька, пусть все складывается так, как пожелаешь. Финансового благополучия, любви и мира. Оставайся добрым, смелым, искренним!

Сережа, друг, не унывай. Ты принципы свои не предавай!

Будь в жизни стойким и держи удар!

Пусть первым сдастся тот, кто был не прав.

Любви и счастья на твоем пути! Плечо Хранителя ты ощути.