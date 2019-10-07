В понедельник, 7 октября, сборная Украины начала свой подготовительный сбор в Харькове к матчам против Литвы и Португалии (11 и 14 октября соответственно - Ред.) в отборе на Евро-2020. Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, а также административно-медицинский корпус начали работу на день раньше и поселились отеле Superior & Golf Resort еще накануне.

Игроки же, как и положено, прибыли в расположение главной команды сегодня, как передает пресс-служба УАФ.

Фото: Николай Васильков/УАФ

Большинство сборников прилетели в Харьков регулярным утренним рейсом из Киева. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом - Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук прибудут в расположение главной команды страны ближе к вечеру.

После заезда основной группы игроков у них было больше часа для адаптации в хорошо знакомых апартаментах отеля, который уже давно стал для сборной уютным домом. Тишина загородной базы, живописные пейзажи и внимательный персонал - все это способствует наилучшему настройке на ответственные матчи.

Сегодня вечером, 7 октября, "сине-желтые" проведут первое занятие - на стадионе "Солнечный" близ гостиницы. А завтра в программе команды - открытая тренировка на стадионе "Металлист", на которую наставники и игроки приглашают всех болельщиков.

Ранее "Страна" сообщала, что в новом рейтинге ФИФА сборная Украины прочно удерживает 25-е место среди лучших команд планеты.