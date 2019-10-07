39-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которая после задержания с кокаином за рулем авто в нетрезвом состоянии попала в громкий скандал, судя по всему, решила залечь на дно. Об этом пишет издание Starhit.

Наталья ни с кем не общается и прячется от камер за спинами охранников. Артистка даже перестала появляться школе-студии, которую открыла для одаренных детей. По словам охранника заведения, недавно Бочкарева приезжала в студию после заката, забрала часть вещей и больше не появлялась.

О внезапном исчезновении актрисы говорят и ее соседи по дому.

"Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу",- рассказала соседка звезды.

Поклонники Бочкаревой предполагают, что та могла начать употреблять наркотики из-за трудностей в жизни. Долгие годы Наталья пытается обустроить свой быт. В 19 лет она осталась сиротой и всегда испытывала трудности с деньгами. После того как карьера пошла в гору, она встретила любовь. Актриса вышла замуж за адвоката Николая Борисова, но отношения не сложились.

Наталья Бочкарева с сыном и дочерью. Фото: starhit.ru

После развода артистка осталась с двумя детьми. Наталья много работала, чтобы наследники ни в чем не нуждались, постоянно пропадала на съемках. В один из таких дней квартиру звезды ограбили: украли деньги, драгоценности. Общий ущерб составил шесть миллионов рублей. В программе «Звезды сошлись» телеканала НТВ жители дома, в котором расоложена квартира Бочкаревой, предположили, что это вполне мог устроить бывший муж знаменитости.

"Воры же через дверь вышли, то есть у них были ключи",- поделились информацией соседи артистки.

Что именно произошло с Натальей в тот злополучный день, когда было сделано видео с задержанием, так и остается неизвестным.

Ранее "Страна" писала о том, что режиссер сериала "Счастливы вместе" не верит, что актриса Бочкарева употребляет кокаин.

Также мы сообщали, что в полиции сообщили детали задержания звезды "Счастливы вместе" с кокаином.