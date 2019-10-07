7 октября группа "Океан Эльзы" презентовала премьеру композиции "Перевал", которая стала саундтреком украино-американского фильма "Захар Беркут".

О премьере сообщается на официальной странице коллектива в Facebook. Группа обнародовала видео песни с кадрами из фильма и лидером ОЭ Святославом Вакарчуком, который ранее заявил, что не порвет с музыкальной карьерой, после того, как его партия прошла в Верховную Раду.



Фильм "Захар Беркут" выйдет на экраны 10 октября. Он снят по одноименной повести Ивана Франко в жанре исторический боевик. Режиссеры: Ахтем Сейтаблаев и Джон Винн.

Выходец из Крыма Ахтем Сейтаблаев ранее снял фильм "Киборги" (2017) по сценарию Натальи Ворожбит, "Чужая молитва" (2017). Также он снимал сериал-экшн "Доброволец" для канала ICTV (премьера еще не стартовала, продюсером стал Игорь Кондратюк - Ред).

Джон Винн режиссер не очень известный. В копилке его работ короткометражка "Call to Heroes" (2015) с бюджетом 50 тыс долларов и короткометражка "The Passing" (2014).

Партнерство над фильмом поделили так: за всю творческую и содержательную часть отвечала украинская команда, американцы сосредоточились на коммуникации с международным актерским составом и продвижением.

На английском фильм называется "The Rising Hawk" (Восходящий Ястреб). Это обыграл в своем саундтреке "Океан Эльзы".

Интересно, что главную роль карпатского старейшины и знахаря Захара Беркута сыграл американец Роберт Патрик. В основном он известен по ролям второго плана. Самый известный его образ - роль плохого робота Т-100 в "Терминаторе".

Фото: Роберт Патрик в фильме о Терминаторе

Фото: Роберт Патрик во время съемок в Карпатах

В принципе, основной пул главных ролей достался иностранным актерам. Томми Флэнаган сыграл роль боярина Тугара Волка, его дочь Мирославу сыграла Поппи Дрейтон, сына Захара Беркута Максима сыграл Алекс МаксНиколл.

Фильм длится 2 часа 15 минут. Ранее был выпущен его официальный трейлер.