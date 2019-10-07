Экологические активисты готовят серьезные протесты в крупных европейских городах.

Полиция в Лондоне уже начала аресты людей, которые блокируют улицы города. Ожидается, что в течение следующих двух недель тысячи людей выступят и по всей Европе. Крупные мероприятия запланированы, в частности, в Берлине.

Лозунги мятежных эко-активистов похожи на призывы шведской школьницы Греты Тунберг, которая недавно выступила в ООН с пламенной речью о вымирании людей. Они требуют по сути невозможного: сократить вредные выбросы до нуля. То есть остановить экономику Европы.

При этом ведут себя активисты крайне радикально: блокируют пути сообщения, приковывают себя в общественных местах, провоцируют задержания и аресты.

"Страна" разбиралась, как поборники хорошего климата могут сделать плохо европейским городам.

Чем известны эко-радикалы

Акции протеста запланировала организация XR - Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), социально-политическое движение в защиту сохранения климата Земли.

Декларируется, что оно использует методы ненасильственной борьбы. Их основных требований три: обнародовать "правду" об изменениях климата, ликвидировать углеродные выбросы в атмосферу к 2025 году и собрать общественный совет для контроля экологических реформ. При этом эксперты подсчитали: чтобы достичь нулевых углеродных выбросов до 2025, должны быть полностью прекращены полеты самолетов, а 38 миллионов машин должны прекратить передвижение. Также должны перестать действовать 26 миллионов газовых котлов.

На своем сайте организация так описывает свои цели: "Мы нацелены на значительные изменения в таких направлениях:

Функционирующая демократия, где люди имеют реальную свободу при принятии решений. Это будет включать передачу власти до уровня, наиболее близкого к людям и сообществам, со структурами, способствующими принятию решений на местном, региональном, национальном и международном уровнях, где это уместно.

Экономика, предназначенная для максимального благосостояния всех людей и сведения к минимуму вреда друг другу, нашим собратьям и нашей родной планете. Нам нужны политика и законы, которые обеспечивают большее равенство, локальное производство, сокращение потребления, нулевые выбросы углерода и нулевые отходы.

Создание регенеративной культуры. Мы можем начать делать это прямо сейчас!" Под регенеративной культурой подразумевается та, которая наносит максимум пользы обществу и при этом создает минимум вреда для людей и экологии.

Движение было основано в Британии не так давно - в мае 2018 года. Несмотря на заверения в мирном характере протеста, методы организации достаточно радикальные. Она сами пишут на сайте организации: "Мы обязаны не подчиняться этой системе, которая разрушает жизнь на Земле и глубоко несправедлива. Некоторые из нас будут предпринимать открытые действия, которые могут привести к аресту и обвинениям. Факты свидетельствуют о том, что лишь такое открытое гражданское неповиновение и прямые действия имеют решающее значение для изменений".

Как действуют "восставшие против вымирания"

В ноябре 2018 участники движения заблокировали 5 лондонских мостов. В апреле 2019 организация захватила 5 известных мест в центре британской столицы. Активисты при этом сознательно шли на задержания и аресты. Тогда же два участника протестной акции забрались на крышу поезда на станции Кэнэри-Уорф, нарушив работу Доклэндского легкого метро. Еще четыре человека приковали себя к забору дома лидера лейбористов Джереми Корбина. Протестующие планировали также блокировать работу аэропорта Хитроу.

Члены организации требуют от властей не замалчивать "правду об изменении климата" и "экологическом кризисе", сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году.

Их поддерживают некоторые известные люди, в том числе актриса Эмма Уотсон и шведская 16-летняя активистка Грета Тунберг. Возможно, их также поддержал известный художник Бэнкси. В апреле в Лондоне появилось граффити предположительно его авторства, на котром присутствует символ XR Extinction Rebellion - песочные часы.

Что происходит в Лондоне

Полиция уже начала арестовывать участников акции по борьбе с изменением климата, которые пытаются перекрыть дороги в центре Лондона.

Очевидцы говорят, что число активистов на улицах уже превышает численность полиции. Два человека перекрыли дорогу возле Нового Скотланд-Ярда, приковав себя цепями к металлическому цилиндру в машине. Полиции пришлось использовать приспособления для резки металла, чтобы перерезать цепи.

Фото: news.sky.com

Организаторы акции сообщили, что 23 человека уже арестованы, в том числе 81-летняя Сара Ласенби. Пожилая активистка была задержана вместе с другими членами движения, которые блокировали набережную Виктории у здания Министерства обороны.

Протестующие заблокировали оба конца Ламбетского моста в центре Лондона, который является одним из 12 мест, где проходят демонстрации. Там собрались около 300 человек.

"Если мы не сделаем что-то драматическое и не создадим много неприятностей, эта ужасная катастрофа с изменением климата будет продолжать происходить", - объяснил один из активистов.

Известно, что "экологи" не только нацелены на Лондон. Крупные города по всему миру становятся объектами для протестов. В частности, в Амстердаме одна главная дорога уже тоже заблокирована. В Париже активисты уже блокировали торговые центры и разлили на улицах искусственную кровь.

Один из основных ударов эко-радикалы нанесут по столице Германии.

Что ожидается в Берлине

В Берлин слетелись тысячи радикальных климатистов, чтобы парализовать столицу Германии, рассказывает на своей странице в Facebook немецкий журналист Борис Фельдман.

"На неделю, начинающуюся 7 октября, в Берлине запланировано не менее трех блокад. Эти акции будут организованы берлинской местной группой XR, а также Восточным альянсом (Лейпциг) и Западным альянсом (Кельн). Уже прибыли активисты из других городов, а также из Польши и Скандинавии. XR-Климакамп, строящийся прямо на лугу у Канцлерамта, рассчитан на 6000 человек. Сейчас пишут, что лагерь уже переполнен", - рассказывает он.

7 октября в символические в 12.05 часов дня экологическое движение хочет построить розовый ковчег прямо посреди Потсдамер платц. "Восстание животных", подгруппа XR, занимающаяся правами животных, планирует провести акцию у Министерстве сельского хозяйства. А утром в понедельник молодежное крыло - XR Youth - планирует заблокировать Кудамм.

"Чего же требуют от нас эти мирные люди, которые намерены превратить в кошмар жизнь столицы Германии на целую неделю? - пишет Фель. - Вообще-то мелочи: уничтожения всей экономики и промышленности страны. ХR настаивают: к 2025 году сократить выбросы парниковых газов в Германии до нуля. Иначе говоря, к 2025 году должны остановиться все энергопроизводства, кроме возобновляемых, все автомобильное движение, основанное на горючем, все производство, что-либо сжигающее или перерабатывющее...

Утопия? Примерно такая же, как коммунизм. И поэтому не стоит над ней смеяться. Их Карл Маркс в лице Греты- Как-Вы-Посмели, возможно, и не опасен. Но те же XR, которые завтра начинают душить Берлин, уже гораздо безжалостнее: они, к примеру, недрогнувшей рукой отправили дроны мешать движению лайнеров при взлете и посадке в лондонском Хитроу. Никто не погиб, но это по двум причинам: климатеррористы были неопытны, а СБ Хитроу весьма подготовлена. Я уверен, спасая Землю от гибели, эти мирные мальчики и девочки, легко пожертвуют не только нашим с вами комфортом, но и нами.

Вот безобидный пример: в понедельник утром, в час пик, движение Hedonist International, выступая в поддержку XR, приглашает людей на велосипедный тур "Критическая масса" по городу.

И все же им пока еще до критической массы в Европе далеко. Другое дело, их масса нарастает с невероятной скоростью. Власть перед этим восстанием бессильна. Честно сказать, то, что происходит сейчас в палаточном лагере климатистов на лугу напротив Канцлерамта, является лучшей метафорой для всей ситуации в Европе: парализованная политкорректностью власть с умилением наблюдает за теми, кто прямо под ее окнами роет ей могилу. Ради светлого будущего, конечно..."