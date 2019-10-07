В понедельник, 7 октября, Окружной административный суд Киева отказал Конституционному суду в приостановлении дела по восстановлению Станислава Шевчука в должности главы КСУ.

Сейчас в Окружном административном суде проходит слушание по делу экс-главы Конституционного суда Святослава Шевчука, который пытается восстановиться на должности. Слушание началось с подготовительной части на которой стороны процесса подавали различные ходатайства.

Первым ходатайство подали представители Конституционного суда, которые просили приостановить рассмотрение дела, так как по словам ответчиков параллельно рассматривается еще одно дело, которое может повлиять на сегодняшнее слушание. В данном ходатайстве судья отказал стороне ответчиков - представителям Конституционного суда.

Фото: Страна.ua

Судебное слушание продолжилось новым ходатайством - представители Конституционного суда просят об отводе суда, при этом чёткие причины отвода не были названы, что по словам адвоката Андрея Федура является банальным затягиванием дела.

Судья вернул стороне ответчика их ходатайство об отводе судей без рассмотрения.

Фото: Страна.ua

Следующим ходатайством было коллегиальное рассмотрение дела, также инициатива стороны ответчика - Конституционный суд. "Не вижу ни одной правовой основы для рассмотрения дела в коллегиальном составе. Это дело, как легкая задачка для студентов", - заявил адвокат Андрей Федур. Суд вновь удалился в совещательную комнату.

По итогу суд отказал в коллегиальном слушании.

Еще одно ходатайство касается того, чтоб приобщить Верховную Раду, как третью сторону в слушании.

Напомним, речь идет о тяжбе бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука, которые через суд намерен восстановиться в должности, ссылаясь на многочисленные нарушения при своем увольнении и его политическую мотивацию.

"Страна" уже подробно писала об этой истории. Станислав Шевчук еще до первого тура выборов заявил о давлении со стороны Порошенко и сказал, что не приведет к присяге президента Украины, избранного путем фальсификаций. За это против него был организован переворот силами судей, которые ориентировались на "Народный фронт" и Порошенко, а также теми, кто был назначен еще во времена Януковича и сидел на прочном крючке у прошлой власти.

Также мы сообщали о том, что ГБР открыло уголовное дело по увольнению с должности главы КСУ Станислава Шевчука.