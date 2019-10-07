Разведение войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое в Луганской области должно было начаться сегодня, 7 октября, однако этого не произойдет. Об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Сегодня должно было начаться разведение. Действительно об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое", - сказал Вадим Пристайко.

Он напомнил, что по договоренностям разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов. То есть теперь надо ждать следующих 7 дней, во время которых боевики должны доказать, что они настроены серьезно и готовы к дальнейшим шагам, таким как разведение.

"Что касается безопасности, разведение предполагает отход живой силы наших Вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, не дай бог, она планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции", - сказал Вадим Пристайко.

Напомним, 1 октября на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Однако лидер партии "Национальный корпус" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий, а также ряд ветеранов АТО, 6 октября прибыли в Золотое Луганской области. Билецкий выступил против разведения войск заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских войск.

Одновременно с этим отказ от разведения войск на Донбассе - одно из требований, которое выдвигали участники вече против применения формулы Штайнмайера, которое проходило в Киеве на Майдане Независимости 6 октября.