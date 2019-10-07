В понедельник, 7 октября, присудили Нобелевскую премию по медицине за 2019 год. Ее решили отдать Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за открытие того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Об этом сказано в Twitter-аккаунте Нобелевской премии.

Фото: twitter.com

Открытие поможет разработать новые способы борьбы с раком и другими заболеваниями.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2018 год получили Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзё за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы.

Напомним, что открывшего структуру ДНК Нобелевского лауреата лишили всех почетных званий за мнение, что гены влияют на интеллект разных рас.

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