Сегодня, 7 октября, сборная Украины начала свой очередной тренировочный сбор перед важнейшими матчами группового турнира к отбору на Евро-2020 против сборной Литвы, который пройдет в Харькове, 11 октября и сборной Португалии (14 октября в Киеве - Ред.).

В случае победы над Литвой наша команда почти на 100% гарантирует себе выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Во время своего октябрьского сбора "сине-желтые", по хорошей традиции, встретятся и с болельщиками, и с представителями масс-медиа, как передает пресс-служба УАФ.

Открытая тренировка для болельщиков в Харькове

Завтра, 8 октября на харьковском стадионе "Металлист" состоится открытая тренировка нашей сборной, которая начнется в 19.00. Ее смогут посетить все желающие поддержать команду перед решающими матчами отборочной кампании. За полчаса до начала занятия главный тренер национальной команды Андрей Шевченко встретится с журналистами в конференц-зале стадиона.

Официальные медиа-мероприятия 10 и 13 октября

10 октября, накануне поединка Украина - Литва, Андрей Шевченко и один из игроков сборной примут участие в предматчевой пресс-конференции, которая начнется в 18.00 на все том же "Металлисте". Через полчаса после этого сине-желтые начнут официальную тренировку, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Аналогичные мероприятия пройдут и перед матчем Украина - Португалия в Киеве. Они запланированы на 13 октября. Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины начнется в конференц-зале НСК "Олимпийский" в 18.30, а в 19.00 футболисты нашей команды выйдут на поле главной арены страны для заключительной тренировки перед поединком с чемпионами Европы. Как и положено, первые 15 минут занятия будут открытыми для представителей СМИ.

Отборочный турнир на Евро-2020. Положение в группе в на 7 октября 2019 года

Фото: terrikon.com

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины прочно удерживает 25-е место среди лучших команд планеты.

Так же мы рассказывали, что в ФИФА назвали 10 лучших тренеров прошлого сезона.