Эпатажная украинская певица Maruv (Анна Корсун) пригласила своих фанатов на встречу в Киеве 8 октября. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В приглашении говорится, что фан-встреча пройдет в киевском баре "Цветочная мафия" 8 октября, в 19:00. Адрес: улица Софиевская, 4 (возле Майдана - Ред.).

Поклонники певицы обрадовались возможности встретиться. Многие из них пишут. что придут и выражают надежду, что бар вместит всех желающих. "Надеюсь, встреча продлиться дольше часа", "А не лопнет ли flowerbar от такого количества людей?", - интересуются на страничке певицы.

Анонс мероприятия Maruv сопроводила снимками в новом образе. На пяти фотографиях она одета в блестящую кольчугу поверх черного топа. Ее прическа напоминает стиль 20-30-х - гладкая укладка с ретро волнами. Яркий макияж с акцентом на глаза и черный лак на ногтях.

Поклонники отреагировали на изменения: "Такое впечатление, что с каждой новой фотосессией Марув становится все прекрасней...", "Шикарная", "Нереальная", "Эталон женственности и красоты", "Это само Солнце или Maruv?! Блистательная красота", "Diva", "Luxury Maruv", "Невероятная".

Фото: maruvofficial/Instagram

Напомним, Maruv победила на нацотборе на Евровидение-2019, но не поехала на конкурс из-за разгоревшегося скандала. По ее словам, организаторы поставили слишком жесткие условия в контракте. Сам финальный отбор также сопровождался скандалами, у участников публично выпытывали об их гастролях в России и родственниках, которые остались в Крыму.

Также мы писали, что Марув претендует на звание лучшей артистки России в конкурсе ЕМА 2019, который проводит MTV.

И о том, что она участвовала в шоу "Танці з зірками", а когда покинула проект обратилась к фанатам с просьбой не расстраиваться, потому что устала, почти не спала, а теперь сможет вернуться к своему альбому и организации арт-выставки.