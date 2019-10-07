Во вторник, 8 октября, в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения, поэтому погода будет прохладной. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью ожидается 0...-4 градусов, на высокогорье Карпат температура будет еще ниже. В течение дня максимально ожидается +7...+12 градусов. По данным Диденко, единственный центр тепла окажется на юге, но произойдет это ночью. В Крыму, Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается +10...+15 градусов.

Осадки в большинстве областей Украины маловероятны, лишь в Харьковской и Луганской областях пройдут небольшие дожди. В Киеве вторник будет холодным: ночью 0...-2 градуса, днем ​​+8...+10 градусов. Без осадков.

"Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели. А вот в воскресенье будем радоваться солнцу и теплу", - написала Диденко.

По словам синоптика, по предварительному прогнозу, воскресенье, 13 октября, в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня ожидается +15...+22 градуса к северо-востоку +12...+16 градусов.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, сегодня, 7 октября, в Украине холодно, дождливо и небольшой снег на севере и западе.

Также мы писали, что синоптики предупреждают, что в Украину идут первые серьезные заморозки.