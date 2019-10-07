Опубликована полная версия путешествия Владимира Путина в сибирскую тайгу в республике Тыва.

Уик-энд на природе президент России провел в канун своего дня рождения, который он отмечает сегодня, 7 октября. Ему исполнилось 67 лет.

Сокращенное - минутное - видео с поездки был опубликован сегодня в полночь.

Из ролика становится известно, что Путин отдыхает в мужской компании. В кадре, помимо него, присутствует министр обороны РФ Сергей Шойгу. За кадром слышится голос пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

В ходе поездки состоялся такой диалог:

Шойгу: "Воздух такой надо делать, воду такую надо делать".

Песков: "А можно сделать такой же воздух в Москве?"

Шойгу: "Это не ко мне, это к президенту".

Путин: "К этому надо стремиться во всяком случае".

Шойгу: "Все, что можно сделать, - это бывать здесь почаще".

Путин: "Ну, и к этому надо стремиться... К лучшему".

Затем появляются кадры, как Путин сидит за рулем внедорожника. Рядом с ним Шойгу. Они едут по лесистой местности.

На видео видно, как Владимир Путин взбирается вверх по горе, держа в руке палку. Он одет в туристическую одежду коричневого цвета, на голове шляпа.

"Забрались за облака", - говорит он останавливаясь и глядя в даль. Голос за кадром спрашивает, какая здесь высота. "Тысяча девятьсот с чем-то, почти две тысячи метров", - отвечает Путин.

Потом видно, как они с Шойгу собирают грибы. Один из них - с шишкой на шляпке. Эту находку показывают крупным кадром.

Показано, что в ходе поездки Путин с Шойгу организовали пикник на природе.

На других отрывках видео, которые опубликовал уже Кремль, показано, как над тайгой летит вертолет. Видимо, там находились российские руководители.

Путин в сибирской тайге. Полная версия. Видео Life

Также на сайте Кремля опубликованы фото с поездки в сибирскую тайгу.

Путин в тайге. Фото с сайта Кремля

Путин с Шойгу на импровизированном пикнике в сибирской тайге. Фото с сайта Кремля

Путин в тайге после восхождения на гору. Фото с сайта Кремля

Путин с Шойгу собирают грибы. Фото с сайта Кремля

Панорама на реку Енисей. Фото с сайта Кремля

Путин с Шойгу на привале. Фото с сайта Кремля

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что свой день рождения Путин отметит на природе с с родными и близкими.

В республике Тыве президент России отдыхает в компании Сергея Шойгу не впервые. Ранее они ездили в сибирскую тайгу на рыбалку и подводную охоту.

Летом этого года также было опубликовано фото, как Путин совершал глубоководное погружение в Финском заливе.