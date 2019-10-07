Бывший руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого освободили в начале сентября из украинской тюрьмы, назначен исполнительным директором информационного агентства "Россия Сегодня".

Об этом сообщил Ведомостям источник, близкий к руководству информагентства.

В пресс-службе МИА "Россия Сегодня" подтвердили информацию о назначении Вышинского на пост исполнительного директора.

Вышинский больше года провел в украинском СИЗО, в Киеве его обвинили в госизмене. Журналист вину не признавал и называл обвинения ложью и манипуляцией.

Киевский суд освободил Вышинского из СИЗО только 28 августа 2019 года, изменив ему меру пресечения под личное поручительство. Вышинский вернулся в Россию в рамках обмена между Украиной и Россией заключенными и задержанными.

Напомним, что в СБУ сообщили, что Вышинский может спокойно въезжать в Украину.

Также стало известно, когда Вышинский вернется в Украину, чтобы участвовать в суде.