Госбюро расследований (ГБР) просит суд взять под стражу без права внесения залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога", - сообщил источник в ГБР.

По его словам, суд рассмотрит меру пресечения в понедельник.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что 4 октября Пашинскому вручили подозрение по делу о стрельбе в Химикуса.

Также мы разбирались, отправится ли в тюрьму Пашинский за стрельбу двухлетней давности.