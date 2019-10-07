С конца минувшей недели в Киев пришло похолодание. В понедельник, 7 октября, столбики термометра показывают +7. Температура воздуха в квартирах киевлян составляет около +18 градусов - это минимально допустимая норма.

Читатели "Страны" интересуются, когда в столице начнут включать отопление.

Как сообщали киевские власти в конце прошлого месяца, город готов к отопительному сезону. По словам чиновников, в социальных объектах - больницах, школах, садиках - батареи начнут включать 30 сентября. А вот в квартирах тепла все так же нет.

Ситуация остро обеспокоила киевлян в связи с тем, что на улице сильно похолодало. В ночь с понедельника на вторник вовсе прогнозируются заморозки.

Вплоть до среды максимальная температура днем - плюс 11 градусов. А ближайшие три ночи будет от 0 до -2 (прогноз погоды на эту неделю читайте здесь).

Согласно правилам, отопление для жилого фонда в стране должны дать, если среднесуточная температура на протяжении трех дней составит +8 градусов. Поэтому, по логике, батареи в квартирах киевлян должны потеплеть уже в середине этой недели.

Вместе с тем, если этого не случится в ближайшие дни, отопление дадут нескоро. Дело в том, что с четверга в Киеве начинается относительное потепление. Днем будет от +14 до +17 градусов. Это означает, что формально оснований для подачи тепла в столице не будет.

Если чиновники будут нарушать правила подачи тепла, киевляне могут пожаловаться по телефонам горячей линии 15-51 и 15-57.

Ранее "Страна" рассказывала, как бывший премьер-министр Владимир Гройсман перед парламентскими выборами решил дать украинцам дешевые тарифы на отопление в 2019 году и почему их вряд ли кто-то получит.

Также мы сообщали о постановлении Верховного суда, в котором говорится о том, что украинцы должны платить за отопление, даже если в их квартирах нет батарей.

Еще на нашем сайте было публиковано разъяснение Антимонопольного комитета, в котором говорится, когда украинцам не должны начислять пеню.