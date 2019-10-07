После катастрофы самолета Ан-12 под Львовом 4 октября Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины запретила полеты авиакомпании "Украина Аэроальянс". Об этом сообщает пресс-центр Госавиаслужбы.

Действие сертификата авиакомпании "Украина Аэроальянс" приостановлено с 5 октября 2019 года приказом Госавиаслужбы №1334 от 4 октября.

Напомним, 4 октября рано утром под Львовом рухнул транспортный Ан-12, не дотянув всего полтора километра до посадочной полосы. Из восьми человек на борту пятеро погибли, трех спасли.

Самолет частной авиакомпании, летевший из Испании в Турцию с 10 тоннами груза (автозапчасти), не должен был приземляться во Львове, он запросил экстренную посадку для дозаправки - по дороге у него закончилось топливо.

Также мы писали, что Ан-12, который попал в катастрофу под Львовом, эксплуатировали более полувека.